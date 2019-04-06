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السترات الصفر في فرنسا طالبت بمستوى معيشي أفضل ونظام ضريبي عادل

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انطلقت ​احتجاجات​ "السترات الصفر" في ​باريس​ للسبت الـ21 على التوالي من ثلاث نقاط أكبرها من ساحة الجمهورية نحو لارك دو لاديفانس، في مسيرة مرخصة من قبل ​الشرطة​، واختارت أن تكون مدينة روون مركزًا لتجمع كبير هذا السبت.

وأشارت وكالة روسيا اليوم إلى أن الشعارات اليوم، بحسب النداءات الصادرة عن قياديي الحراك، ستركز على المستوى المعيشي والمطالبة بنظام ضريبي عادل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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