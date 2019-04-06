انطلقت احتجاجات "السترات الصفر" في باريس للسبت الـ21 على التوالي من ثلاث نقاط أكبرها من ساحة الجمهورية نحو لارك دو لاديفانس، في مسيرة مرخصة من قبل الشرطة، واختارت أن تكون مدينة روون مركزًا لتجمع كبير هذا السبت.
وأشارت وكالة روسيا اليوم إلى أن الشعارات اليوم، بحسب النداءات الصادرة عن قياديي الحراك، ستركز على المستوى المعيشي والمطالبة بنظام ضريبي عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر السترات الصفر في فرنسا طالبت بمستوى معيشي أفضل ونظام ضريبي عادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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