السترات الصفر في فرنسا طالبت بمستوى معيشي أفضل ونظام ضريبي عادل

انطلقت ​احتجاجات​ "السترات الصفر" في ​باريس​ للسبت الـ21 على التوالي من ثلاث نقاط أكبرها من ساحة الجمهورية نحو لارك دو لاديفانس، في مسيرة مرخصة من قبل ​الشرطة​، واختارت أن تكون مدينة روون مركزًا لتجمع كبير هذا السبت.

وأشارت وكالة روسيا اليوم إلى أن الشعارات اليوم، بحسب النداءات الصادرة عن قياديي الحراك، ستركز على المستوى المعيشي والمطالبة بنظام ضريبي عادل.