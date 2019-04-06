ترامب من الحدود مع المكسيك: أميركا لم تعد تتسع لمهاجرين سريين

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، خلال اجتماع مع عناصر من دوريات الحدود وغيرهم من المسؤولين في كاليكسيكو، على الحدود مع ​المكسيك​، إلى أنّ "الوضع يطغى على نظام ​الهجرة​ لدينا ولا يمكننا ترك ذلك يحدث".

وتوجّه إلى الأشخاص الّذين يسعون للوصول إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​، قائلًا: "تمّ إغراق نظام (الهجرة) ولم يعد بإمكاننا استقبالكم. امتلأ بلدنا. عودوا".

وفي مكسيكالي، في الجانب المكسيكي من الحدود، احتشد نحو مئتي متظاهر حيث وضعوا بالونًا ضخمًا يظهر ترامب بشكل طفل رضيع. ورفع المتظاهرون الّذين لوّحوا بالأعلام المكسيكية والأميركية لافتات كتب عليها "توقّف عن تفريق العائلات" و"إذا بنيت الجدار، فسيهدمه أبناء جيلي".

أمّا في الجانب الأميركي، فقد اصطفّ عشرات على جانب الطريق الّذي سلكه موكب ترامب لدى قدومه من المطار، للإعراب عن تأييدهم لسياساته. وكُتب على إحدى اللافتات "قم ببناء الجدار".