غوتيريس: فلسطين وإسرائيل جارتان بحدود معترف بها والقدس عاصمة للبلدين

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ أن "​الأمم المتحدة​ تريد حل عقدة عدم الاستقرار في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "حل النزاعات أمر أساسي، بما في ذلك حل الدولتين، بحيث تعيش ​فلسطين​ و​إسرائيل​ جنبًا إلى جنب بحدود معترف بها، و​القدس​ عاصمة للبلدين".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي العاشر في ​البحر الميت​- ​الأردن​، إلى "ضرورة مواجهة التطرف وجميع أشكال العنف وخطاب الكراهية"، مشدّدًا على "أهمية دور المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية"، وداعيًا إلى "دمج ​المرأة العربية​ في المجتمعات ومساواتها مع الرجل".

وانطلقت في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على ضفاف البحر الميت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار "بناء نظم جديدة للتعاون".