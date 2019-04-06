إغلاق مجمع للصناعات الكيميائية بالصين إثر مقتل العشرات بانفجار الشهر الماضي

أعلنت ​السلطات الصينية​ "أنّها ستغلق مجمع شيانشوي للصناعات الكيميائية"، تسبّب ​انفجار​ فيه الشهر الماضي بمقتل 78 شخصًا وإصابة المئات بجروح.

وكان الانفجار الّذي وقع في مدينة يانتشنغ في مقاطعة جيانغسو، من بين أسوأ الحوادث الصناعية الّتي تشهدها البلاد منذ سنوات، إذ تسبّب بانهيار أبنية قريبة من المكان وتدمير نوافذ المنازل المحيطة.

وقامت السلطات بإجلاء آلاف السكان.

واعتقلت الشرطة ثلاثة موظفين من شركة "جيانغسو تيانجياي كيميكال" الّتي تدير عمليات في الموقع حيث وقع الانفجار.