جبق: مستشفى حاصبيا الحكومي متهالك وكل المقومات غائبة عنه

اشار وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ خلال زيارته ​مستشفى حاصبيا الحكومي​، الى ان المستشفى متهالك، وكل المقومات غائبة عنه، وسأحاول تلبية طلبات المستشفى لتليق بأهلها، وسنعمل على تجهيز المستشفى بالتجهيزات الكاملة، وفي هذه المناسبة اخذت قرارا بتعيين الدكتورة ندى حمد لامضاء البطاقات الاستشفائية في المنطقة بدل الذهاب الى منطقة أخرى، وفي نفس الوقت لا تتوقعوا الكثير لان المستشفى ليست كبيرة، وبقدر مساحة المستشفى سنقوم بالواجب.

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