حبيش أعلن تأمين الأموال لتنفيذ الأوتوستراد العربي: للإقلاع عن سياسة الإنقسامات

أعلن عضو "كتلة المستقبل" النائب ​هادي حبيش​، "تأمين الأموال اللازمة لتنفيذ الأوتوستراد العربي بشكل كامل من ​البداوي​ حتّى ​العبودية​ عبر "​البنك العربي​"، وستبدأ الاستملاكات في هذا الخصوص ولا سيما في ​المنية​ والعبودية للإسراع في العمل والانتهاء من مشكلة زحمة السير في عكار".

ولفت خلال استقباله مراجعات المواطنين من أبناء عكار في مركز منسقية عكار في "​تيار المستقبل​"، في حضور المنسق العام خالد طه وأعضاء من المكتب ومجلس المنسقية، إلى أنّ "قرار مجلس الوزراء استحداث "البلوك" النفطي في الساحل العكاري والمنطقة الصناعية، له الأثر الإيجابي في إيجاد فرص عمل وتنظيم المنطقة صناعيًّا وجلب رؤوس الأموال إلى عكار".

وفي ملف الفساد، رأى حبيش أنّ "المطلوب من كلّ القوى السياسية الإقلاع عن ​سياسة​ الإنقسامات لأنّ الوضع لا يتحمّل، فمسألة ​محاربة الفساد​ ووقف الهدر أساسيّة ولكن يجب ألّا توضع الأمور في خانة المزايدات مثلما نرى اليوم، إذ هناك من يتعرّض لحاكم "مصرف ​لبنان​" وهناك من يتعرّض للمدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​".

وشدّد على أنّ "الفساد ليس موجودًا فقط في لبنان، ففي كلّ دول العالم هناك فساد ولكن المسألة نسبيّة، وهناك أجهزة رقابة تحارب الفساد بشكل مستمرّ"، مركّزًا على أنّ "اتّهام البلد كلّه بالفساد والسرقات، يضرّ بالسمعة الوطنية أمام الرأي العام العالمي، فنصبح كمن يضر بلده بيده". ونوّه إلى أنّ "العمل في ملف الفساد يجب أن يكون من خلال وضع أولويّات كالملفات الكبيرة في الإدارات الّتي فيها فساد بمليارات الدولارات، من أجل وقف الهدر فيها".