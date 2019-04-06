فينانوس: بالارادة الجدية ننتقل بقطاع النقل من المهمل الى المنتج

لفت وزير الأشغال والنقل ​يوسف فنيانوس​ في كلمة له خلال مؤتمر صحافي لاطلاق مشروع النقل المشترك النموذجي في ​قضاء جبيل​ الى أننا "نطلق هذا المشروع الذي تتراوح كلفته ما بين 6.5 مليون الى 8 مليون ​دولار​"، مشيرا الى أننا "وبعد مضي أشهر سنقييم هذه التجربة ونرى إذا كان من الجيد أن تنفذها البلديات".

وتحدث فينانوس عن ​قطاع النقل​، لافتا الى أنه "إذا كان هناك إرادة جدية لدى المسؤولين فيمكن نقل هذا القطاع من قطاع مهمل الى قطاع مهم".

وبالنسبة لموضوع سكك الحديد، شدد فينانوس على أن "أقل ضرر أصاب سكة الحديد ولدينا 23 مخالفة جدية مقيمة على ​القطار​"، لافتا الى أنه "يجب أن ننزع تلك المخالفات".