إعتصام لعدد من أصحاب الشقق السكنية أمام شركة "بدوي" بسبب التأخر بتسليم الشقق

ينفّذ عدد من أصحاب الشقق السكنية، اعتصامًا أمام شركة "بدوي" في الزوق، اعتراضًا على التأخير في تسليم الشقق السكنية.
وقد ناشدوا المعنيّين "إيجاد حل لقضيتهم"، طالبين من رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، بـ"فتح صندوق لإعادة تمويل هذه المشاريع"، مؤكّدين "أنّنا نريد حقّنا وسيكون لدينا خطوات مقبلة على الأرض".
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