عقد وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ على هامش مؤتمر القمة الاقتصادية العالمية المنعقدة في ​البحر الميت​ في ​الأردن​، اجتماعاً مع نائب مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون الشرق الأدنى والمبعوث الخاص ل​سوريا​ السيد جويل رايبورن تناولا فيه الوضع في المنطقة والمساعدات التي يحظى بها الجيش ال​لبنان​ي، وكان توضيح من الوزير بو صعب لبعض النقاط التي أثيرت مبيّنًا وجهة نظر لبنان في هذا الشأن.

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كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب التقى المبعوث الاميركي الخاص لسوريا وبحث معه اوضاع المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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