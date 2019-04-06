بطل فيديو "الحضن" داخل مدرسة بنات بالشرقية يسلم نفسه للشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

سلم شخص متهم بارتكاب فعل فاضح داخل مدرسة بالشرقية، نفسه، اليوم السبت، للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية.

وكان المتهم ظهر في تسجيل مصور متداول "على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يحتضن فتيات داخل مدرسة "الزهراء" الإعدادية للبنات بمدينة أبو كبير.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مركز شرطة "أبو كبير، بتسليم "أ.أ. ع" 22 عامًا، مُقيم ببندر أبو كبير، نفسه؛ على خلفية اتهامه بالتورط في ارتكاب الفعل المصور في "الفيديو" المُشار إليه.

كان مصدر بمديرية التربية والتعليم، أوضح أن المديرية أرسلت لجنة للتحقيق في الواقعة بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بفصل الطالبات ممن ظهرنَّ في الفيديو وفقًا للائحة الانضباط الطلابي، لمدة 15 يومًا، قبل أن يتم إحالتهن للجنة تأهيل نفسي، موضحًا أنهم أبناء عمومة.