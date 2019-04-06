"محمود" قتل صديقه بطعنة في القلب.."مرضيش يرجع لي الولاعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قتل عامل صديقه بطعنة نافذة في القلب بـ"مطواة" أثناء جلوسهما على مقهى بمنطقة الرمل شرقي الإسكندرية، بسبب رفض المجنى عليه إعطاء المتهم "ولاعة سجائر".

تلقى قسم شرطة ثان الرمل إخطارا من مستشفى سموحة الجامعي يفيد وصول المدعو"أحمد.م.م.أ.ال" 25 عاما، عامل، مقيم بقرية أبيس الثانية، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى متوفيا.

وتبين من الفحص حدوث مشادة كلامية بين المذكور وصديقه المدعو "محمود.ف.أ.ع" 25 عاما، مقيم بذات العنوان، حال جلوسهما بأحد المقاهي بدائرة القسم.

وكشف التحريات تطور المشاجرة بين الطرفين تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثا إصابته التي أودت بحياته.

Advertisements

أيد الواقعة شاهدي رؤية، فيما ألقي ضباط مباحث القسم القبض على المتهم والأداة المستخدمة.

وأعترف المتهم في التحقيقات بإرتكابه الواقعة، قائلا:" أخد مني الولاعة وإحنا قاعدين على القهوة علشان يولع السيجارة ومرضيش يرجعها لي".

جرى التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بمستشفى سموحة الجامعي، و تحرر المحضر رقم 11441 لسنة 2019 جنح قسم شرطة ثان الرمل.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.