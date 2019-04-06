الصناعة: 31.2 مليون دولار استثمارات رومانية في77 مشروعا بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم السبت، إن حجم الاستثمارات الرومانية في مصر تبلغ حاليا نحو 31.2 مليون دولار في 77 مشروعًا، جاء ذلك خلال لقائه مع ستيفان رادو أوبريا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني.

وأضاف نصار، أن إجمالي الاستثمارات المصرية برومانيا تبلغ نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 750 مليون دولار، بحسب البيان.

وقال نصار، إنه في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي وترأس رومانيا للاتحاد الأوروبي، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصري والروماني بصفة خاصة والاقتصاديات الأفريقية والأوروبية بصفة عامة.

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وأشار نصار إلى أهمية نقل التكنولوجيات الصناعية الرومانية المتطورة للصناعة المصرية، خاصة وأن رومانيا تمتلك خبرات صناعية واسعة بعدد من الصناعات الرئيسية خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والآلات والمعدات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف نصار، أنه هناك إمكانية لإقامة مشروعات صناعية مصرية رومانية مشتركة بعدد من دول القارة الأفريقية خاصة في إطار خطة الوزارة الهادفة لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع دول القارة السمراء.

وقال ستيفان رادو أوبريا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، إن هناك فرصًا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال الروماني بالسوق المصري، خاصة في ظل وجود عمالة مؤهلة وتنافسية وهو ما يمكن الشركات الرومانية من التواجد والمنافسة بالسوق المصري والتصدير للأسواق المحيطة.

وأضاف أوبريا أنه يمكن إنشاء مشروعات رومانية مصرية مشتركة بأسواق دول ثالثة بما يخدم اقتصاديتهما ووضعهما الإقليمي والعالمي.