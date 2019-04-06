صور| شيده والد "كليوباترا".. سفراء 37 دولة يتفقدون معبد "أتربيس" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، و37 سفيرا أجنبيًا، معبد أتربيس الأثري في الجبل الغربي بمركز سوهاج.

واستمع الوزير ومرافقوه لشرح تفصيلي حول المعبد ومكانته التاريخية من محمد أبو اليزيد، مفتش آثار "الشيخ حمد".

وقال "أبو اليزيد" إن "أتربيس" واحدًا من ضمن 5 معابد على مستوى الجمهورية، ترجع للعصر اليوناني الروماني، ويبلغ عرضه 45 مترا وطوله 75 مترا.

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وأضاف "أبو اليزيد" أن المعبد شيده الملك بطليموس الثاني عشر "والد الملكة كليوباترا"، ويتميز بتخطيطه الفريد، إذ يحتوي المعبد على رواق به 26 عامود تحيط بالمعبد من الجهات الشرقية والغربية والشمالية، و3 حجرات خلف قدس الأقداس وتفتح جميعها في اتجاه الشمال، وهو عكس اتجاه مدخل المعبد، الذي يوجد به مدخلًا في الجدار الشمالي، وهو معلم لم يتكرر كثيرًا في العمارة المصرية القديمة.

مشيرًا إلى أن المعبد اكتشفه العالم الأثري "بتري" عام 1907، ثم تبنت هيئة الآثار المصرية مشروع حفائر بين عامي 1983 و1997، ثم تولت البعثة الحالية "المصرية -الألمانية" استكمال الكشف عن أطلال معبد أتريبس.

يذكر أنه وزير الآثار، الدكتور خالد العناني ومرافقوه وصلوا إلى محافظة سوهاج عبر المطار الدولي، أمس الجمعة، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الإقليم.