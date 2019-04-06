بروتوكول تعاون بين "أرضك" و"إسكان قضاة مصر" لبيع 500 وحدة بمدينة المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وقعت شركة "أرضك" للتنمية والاستثمار العقاري بروتوكول مع الجمعية التعاونية لإسكان قضاة مصر، لطرح 500 وحدة سكنية من خلال الجمعية التعاونية لإسكان قضاة مصر والتي تمثل 25% من الحجم الكلي من مشروع زيزينيا المستقبل، بمدينة المستقبل.

وقع الاتفاق كل من الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، والمستشار أحمد نادر رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء نادي قضاة مصر.

وقال الدكتور أشرف دويدار إن توقيع هذا البروتوكول يعزز من ريادة شركة أرضك بالسوق العقارية، مشيراً إلى أنه "مع إقبال أعضاء الجمعية على شراء 500 وحدة المطروحة ضمن البروتوكول، سترتفع نسبة المبيعات بمشروع زيزينيا المستقبل لما يقرب من 85% من الوحدات، حيث قامت الشركة بالفعل ببيع 60% من إجمالي حجم المشروع قبل توقيع البروتكول، والذي من المقرر أن يتم تسليم المرحلة الأولى والثانية منه خلال عام 2020.

Advertisements

وأضاف دويدار، في بيان اليوم، أن الشركة ستضخ مليار جنيه كإستثمارات في مشروع "زيزينيا المستقبل" خلال عام 2019، ليصل إجمالي التكلفة الاستثمارية في المشروع الي 3.8 مليار جنية، حيث شهد المشروع إقبالا كبيرا من العملاء الباحثين عن وحدات سكنية متميزة تخضع لمعايير الجيل الجديد من المجتمعات العمرانية التي تشمل محفزات للتنمية الاقتصادية، والتطبيقات الذكية."

وتحظى مشروعات الشركة بثقة العملاء نظرا للالتزام بالمعايير العالمية في تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم المحددة وهو ما انعكس على تصدر مشروعاتها الريادة وتميزها.

ويمتد مشروع "زيزينيا المستقبل" على مساحة 70 فدانًا ويضم 1806 وحدة سكنية تتنوع مساحاتها بين 160 و570 متر مربع، كما تمتد المساحات الخضراء "لاند سكيب" على مساحة %80 من المشروع.

ويتضمن "زيزينيا المستقبل" منطقة ترفيهية وحدائق ومنتزهات ومركز طبي ونادي وممشى وتراك مخصص للدراجات ومنطقة تجارية تضم أشهر العلامات التجارية.