العراق يغلق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بسبب السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق، اليوم السبت، توقف حركة المسافرين والبضائع عبر منفذ الشيب الحدودي مع إيران؛ بسبب السيول.وأكدت الهيئة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، وقف إجراءات السفر والتبادل التجاري بين العراق وإيران عبر المنفذ؛ حفاظا على سلامة المسافرين، وذلك حسب طلب الجانب الإيراني.

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