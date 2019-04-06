بعد تصريحات المسماري حول سيطرة الجيش الليبي على مطار طرابلس ..داخلية الوفاق ترد

نفى وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، سيطرة قوات "الجيش الوطني الليبي" التابعة للمشير، خليفة حفتر، على مطار طرابلس الدولي.

وأكد باشاغا، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم الجمعة بأن قوات حكومة الوفاق هي من يسيطر على مطار طرابلس.