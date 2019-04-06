أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن، حيث بحثا التطورات الإقليمية الراهنة وجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وتطرق اللقاء إلى التطورات المرتبطة بالأزمة السورية، حيث أكد العاهل
ومن جانبه، أشاد أمين عام الأمم المتحدة بمواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله في استضافة اللاجئين، داعيا الدول المانحة إلى دعم الدول المستضيفة للاجئين، وفي مقدمتها الأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر العاهل الأردني يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة جهود تحقيق السلام بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.