السيول تهدد 400 ألف شخص في إيران وإجلاء 4 مدن من سكانها

رفعت السلطات الإيرانية حالة التأهب في مدن وقرى محافظة خوزستان، نتيجة السيول التي تهدد نحو 400 ألف شخص هناك، حيث أخليت 4 من مدن المحافظة من سكانها، وفقًا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.نقل عن وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، فيما أشار قائم مقام مدينة دشت آزادكان - في تصريح صحفي - إلى زيادة حجمالمياه الجارية في نهر كرخة.وأصدر محافظ خوزستان أوامره بإخلاء مدن (سوسنكرد، وبستان، وأبو حميظة، وكوت سيد نعيم) بقضاء دشت آزادكان، والقرى التابعة له، بالإضافة إلى مدينة رفيع في قضاء هويزة.. واصطحبت فرق الإنقاذ سكان البلدان الأربع إلى مراكز إغاثة قريبة.