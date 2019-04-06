إحباط محاولة تسلل 15 شخصا إلى ليبيا عبر السلوم

أحبطت أجهزة الأمن بمطروح، اليوم السبت، محاولة تسلل 15 شخصا من عدة محافظات، حال شروعهمفي مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي
عبر الدروب الصحراوية بالسلوم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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