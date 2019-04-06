كوريا الشمالية تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإبرام عقود البيع الدولي للبضائع

انضمت كوريا الشمالية إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإبرام عقود البيع الدولي للبضائع، في خطوة غير معتادة بالنسبة للدولة المعزولة التي يتم تقييد تجارتها مع العالم الخارجي بشكل كبير بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقل اليوم السبت، عن لجنة الأمم المتحدة للقانون

التجاري الدولي أن كوريا الشمالية ستصبح بعد انضمامها الدولة التسعين المشاركة في الاتفاقية، موضحة أن تلك الاتفاقية توفر مجموعة قياسية من الحقوق والالتزامات للمشترين والبائعين، بما فيها خيارات تسوية المنازعات.وأكدت اللجنة أن اتفاقية البيع توفر إطار عملموحد ومُنصف لعقد البيع، الذي يُعتبر العمود الفقري للتجارة الدولية في جميع البلدان.ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لكوريا الشمالية في أبريل 2020.. ومع ذلك، فإن نية انضمام كوريا الشمالية إلى الاتفاقية لا يزال يتعين النظر بشأنها لأن النظام المنعزل مستبعد بشكل فعال من نظام التجارة الدولية بسبب تعدد العقوبات المفروضة عليه بفعل برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.