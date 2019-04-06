قصف جوي واشتباكات عنيفة في محيط العاصمة طرابلس

أفاد مراسل روسيا اليوم بأن سلاح الطيران التابع لقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قصف مواقع لقوات الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفةحفتر، في منطقتي "مزدة" و"سوق الخميس"، جنوبي طرابلس.
وقال مراسل روسيا اليوم إن اشتباكات عنيفة تدور في منطقة
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر عسكرية أن الطيران الرئاسي استهدف مواقع للقوات التابعة لحفتر في جندوبة ومزدة، دون أن يخلف القصف أي أضرار.
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