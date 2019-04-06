أعربت جواتيمالا عن تخوفها من خفض الولايات المتحدة الأمريكية تمويلها للبرامج الزراعية في دول أمريكا الوسطى، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل عن بعض المزارعين في جواتيمالا قولهم "إن
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيخفض التمويل لهذه البرامج في أمريكا الوسطى، وذلك في ظل ضغوطه على المكسيك لوقف تدفق المهاجرين من جواتيمالا والسلفادور وهندوراس، حيث يدفع الفقر والعنف العائلات لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تلوح بخفض تمويل البرامج الزراعية في دول أمريكا الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.