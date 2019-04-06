طهران تهدد واشنطن بإدراج الجيش الأمريكي على قائمة الإرهاب

هدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت فلاحت بيشة، بوضع الجيش الأمريكي إلى جانب "داعش" على قائمة الإرهاب في إيران.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن فلاحت بيشة قوله، صباح اليوم السبت: "إذا وضعت الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني

على قائمة الإرهاب، فإننا سوف نضع الجيش الأمريكي إلى جانب داعش على قائمة الإرهاب في بلادنا"​​​.

Advertisements

ويأتي هذا التصريح بعد أن ذكر مسئولون أمريكيون أن الإدارة الأمريكية قد تقوم بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم

إرهابي يوم الاثنين المقبل.

وفي وقت سابق أدرجت السلطات الأمريكية في قائمة الإرهاب شخصيات وكيانات اعتبرتها مرتبطة بالحرس الثوري. لكن تصنيف الحرس الثوري نفسه كتنظيم إرهابي سيكون إدراجه للمرة الأولى كوحدة عسكرية حكومية أجنبية على قائمة الإرهاب.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض العقوبات على إيران في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق حول برنامج طهران النووي.