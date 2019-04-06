العراق يغلق منفذ الشيب مع إيران بسبب الفيضانات

قالت مصادر أمنية عراقية إن العراق أغلق، اليوم السبت، منفذ الشيب الحدودي مع إيران أمام المسافرين والتجارة حتى إشعار آخر، بينما لا تزال مياه الفيضانات تغمر قرى في جنوب إيران. ويقع منفذ الشيب في محافظة ميسان بجنوب العراق.

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