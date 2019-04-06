أفغانستان: مقتل وإصابة عدد من "طالبان" في غارات جوية

أكد مسؤولون كبار من وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل وإصابة عدد من حركة طالبان في الغارات الجوية المستمرة على مخابئ الحركة بمنطقة "بالا مرغاب" و"آب كاماري" بإقليم بادغيس شمال غربي أفغانستان، طبقاً لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت، دون تحديد العدد.

ودخل الصراع في منطقة "بالا مرغاب"، التى تحاصرها طالبان منذ يومين، يومه الثالث اليوم السبت.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع، زبير عارف إن الوحدة الخاصة للجيش تقاتل ضد طالبان وتم طرد المسلحين من أجزاء رئيسية من المنطقة.

واضاف "ستستمر العمليات حتى إخلاء المناطق بشكل كامل من العدو".

وقالت بعثة الدعم الحازم، التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في بيان إن الغارات الجوية الأميركية استهدفت مواقع لطالبان بدعم من قوات الأمن الأفغانية في منطقة "بالا مرغاب" بإقليم بادغيس الليلة الماضية.

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وأضاف البيان أنه تم إرسال تعزيزات جوية إلى المنطقة اليوم لمواصلة ذلك الدعم.

وأكدت المصادر أن حوالي 36 عضواً من القوات الأفغانية قُتلوا في الاشتباكات التي استمرت يومين في منطقة "بالا مرغاب" والتي بدأت أمس الأول.

وقال قيس منجال، المتحدث باسم وزارة الدفاع إن "قوات الدفاع والأمن الأفغانية تنفذ عمليات إخلاء وعمليات جوية، بقيادة النائب الأول بوزارة الدفاع، ياسين ضياء بمنطقة بالا مرغاب وآب كاماري بإقليم بادغيس، والتي أسفرت عن سقوط خسائر هائلة في صفوف العدو".

وأضاف أن العمليات مستمرة وستستمر حتى إخلاء المسلحين من المنطقة.