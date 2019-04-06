ترامب من الحدود مع المكسيك: أميركا لم تعد تتسع لمهاجرين سريين

توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحدود مع المكسيك لإيصال رسالة إلى المهاجرين السريين تتلخص في أن لا مكان لهم في الولايات المتحدة.

ويرى ترامب في حملته لمواجهة "أزمة" الحدود مفتاحاً لمسعاه للفوز بولاية جديدة في انتخابات 2020.

وارتفع عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من العنف في أميركا الوسطى بشكل كبير رغم الانقسامات السياسية الواسعة بشأن إن كان ذلك يشكل "حالة طوارئ وطنية" كما أعلن ترامب.

وقال في اجتماع مع عناصر من دوريات الحدود وغيرهم من المسؤولين في كاليكسيكو إن الوضع "يطغى على نظام الهجرة لدينا ولا يمكننا ترك ذلك يحدث".

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وقال موجهاً خطابه للأشخاص الذين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة "تم إغراق نظام (الهجرة) ولم يعد بإمكاننا استقبالكم (...) امتلأت بلدنا".

وفي مكسيكالي، في الجانب المكسيكي من الحدود، احتشد نحو مئتي متظاهر حيث وضعوا بالوناً ضخماً يظهر ترامب بشكل طفل رضيع.

ورفع المتظاهرون الذين لوحوا بالأعلام المكسيكية والأميركية لافتات كتب عليها "توقف عن تفريق العائلات" و"إذا بنيت الجدار، فسيهدمه أبناء جيلي".