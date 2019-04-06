قتلى وعشرات الجرحى بانفجار مزدوج في أفغانستان

قال متحدث حكومي أفغاني إن ثلاثة قتلى سقطوا وأصيب 19 شخصاً، اليوم السبت، في انفجار مزدوج بمدينة جلال آباد في شرق البلاد.

وأضاف عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حكومة إقليم ننكرهار أن طفلين وثمانية من قوات الأمن بين الضحايا.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها. وظهر تنظيم "داعش" الإرهابي في ننكرهار عام 2015 على الحدود المضطربة مع باكستان ليصبح أحد أخطر الجماعات المتشددة في أفغانستان بسبب التفجيرات والهجمات المعقدة التي ينفذها.