العراق يغلق منفذا حدوديا مع إيران بسبب الفيضانات

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 أبريل 2019 01:09 مساءً - مشاركة أفادت مصادر أمنية عراقية أن العراق أغلق منفذ الشيب الحدودي مع إيران أمام المسافرين والتجارة بسبب الفيضانات. المصدر: العربية.نت

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