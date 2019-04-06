كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء باكستان يتهم الهند بهستيريا الحرب بسبب مزاعم إسقاط إف-16 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، بـ"إثارة هستيريا الحرب" بسبب مزاعم بأن الهند أسقطت طائرة باكستانية من طراز إف-16 خلال مواجهة في فبراير، قائلًا، إن الحقيقة هي دائمًا أفضل سياسة.

وكشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن جميع الطائرات المقاتلة من طرازإف-16 الباكستانية قد تم تحديدها، مما يتناقض مع تقييم للقوات الجوية الهندية بأنها أسقطت إحدى الطائرات.

وقال "خان"، في تغريدة له على موقع التدونات القصير "تويتر": "الحقيقة تسود دائمًا وهي دائمًا أفضل سياسة، إن محاولة حزب بهاراتيا جاناتا للفوز بالانتخابات من خلال زيادة هستيريا الحرب والمزاعم الخاطئة بإسقاط طائرة باكستانية إف-16 عكست نتائج عكسية مع مسؤولي الدفاع الأمريكيين الذين أكدوا أيضًا أنه لم يكن هناك طائرة إف-16 مفقودة من أسطول باكستان".

وذكرت مجلة "فورين بوليسي"، في تقرير نُشر يوم الخميس، أن اثنين من مسؤولي الدفاع الأمريكيين على دراية مباشرة بالمسألة، قالوا، إن أفراد القوات الأمريكية قاموا بعد طائرات الـ إف-16 الباكستانية ولم يعثروا على أي منها مفقود.