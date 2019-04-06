كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الجولان وترقب نتنياهو... خطوة أمريكية جديدة تجاه الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، إنه يتوقع أن يحصل على قرار أمريكي يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية إنه أوضح للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ليس على استعداد لإخلاء أي مستوطن من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان نتنياهو القول إن "جميع المستوطنات، في الكتل الاستيطانية وخارجها، يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن يعترف ترامب بالضفة الغربية كمنطقة تحت السيادة الإسرائيلية، كما فعل إزاء الجولان السوري المحتل، رد نتنياهو بالقول: انتظروا حتى الولاية القادمة (في رئاسته للحكومة).