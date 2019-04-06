كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تدرس "بجدية" الخيار العسكري في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين، بأن الخيار العسكري ضد فنزويلا يتم النظر فيه بجدية من قبل الحكومة الأمريكية.

وقال المسؤول يوم أمس الجمعة: "صراحة، وكذلك الخيار العسكري، الذي قال عنه الرئيس ترامب، إنه على الطاولة، ولا يزال على الطاولة. خيار خطير للغاية،... ولا يريد أي شخص أن يرى، لكن من الواضح أنه خيار جاد، لأن الأحداث تتكشف".

وأضاف المسؤول، أن الولايات المتحدة فرضت يوم الجمعة جولة جديدة من العقوبات على السفن والشركات المرتبطة بشركة النفط الفنزويلية العملاقة PDVSA بناءً على طلب من الجمعية الوطنية في البلاد.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، عن فرض عقوبات على 34 سفينة تملكها أو تديرها شركة النفط الوطنية الفنزويلية وكذلك شركتان تنقلان النفط الفنزويلي إلى كوبا.