كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني روسي يطالب الولايات المتحدة بوقف التجسس على إقليم روسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب برلماني روسي الولايات المتحدة الأمريكية بوقف التجسس على إقليم روسي.

وقال البرلماني إيفان شونوس، وهو عضو في المجلس التشريعي المحلي لإقليم القرم، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، في الإشارة إلى تحليق طائرات التجسس الأمريكية على مقربة من شبه جزيرة القرم الروسية:

حان للولايات المتحدة الأمريكية أن توقف التجسس على شبه الجزيرة الروسية وتتحول للتركيز على خفر حدودها.

وأرجع عضو المجلس التشريعي لإقليم القرم سبب التجسس الأمريكي على القرم إلى رغبة أمريكا في متابعة تنمية هذا الإقليم الذي استعاد الهوية الروسية في عام 2014.

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وتمنى البرلماني الروسي على المسؤولين الأمريكيين أن يكفوا عن مراقبة القرم عن بعد ويزوروها ليروا بعيونهم التغيرات الهائلة التي طرأت على شبه جزيرة القرم خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وكان مرصد الطيران "بلاينرادار" قد أفاد أن طائرة الدوريات الأمريكية "بوسيدون" أنجزت رحلة التجسس في منطقة القرم مساء امس، الجمعة.

وقبل ذلك قامت طائرة أمريكية أخرى هي طائرة درون "غلوبال هوك"، بالرحلة المماثلة بمحاذاة شواطئ القرم.

ونُقلت تبعية القرم من رويسا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في مطلع خمسينات القرن العشرين.