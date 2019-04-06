كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاتلات تابعة لقوات المجلس الرئاسي تستهدف مواقع الجيش الوطني الليبي جنوبي طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن سلاح الطيران التابع لقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قصف مواقع لقوات الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في منطقتي "مزدة" و"سوق الخميس"، جنوبي طرابلس.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر عسكرية أن الطيران الرئاسي حاول استهداف مواقع للقوات التابعة لحفتر في جندوبة ومزدة، دون أن يخلف القصف أي أضرار.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من تهديد غرفة عمليات القوات التابعة للجيش الوطني الليبي، بقصف أي قاعدة جوية أو مطار عسكري أو مدني تقلع منه طائرات عسكرية لتنفيذ عمليات ضدها.