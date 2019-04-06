كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو": واثق من أن "ترامب" و"كيم" سيعقدان قمة ثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه "واثق" من أن الرئيس الأمريكي الحالي ورئيس كوريا الشمالية سيعقدان قمة ثالثة للتوصل إلى اتفاق حول اختتام البرنامج النووي لكوريا الديمقراطية بعد الفشل في فبراير.

وأضاف "بومبيو"، في مقابلته مع برنامج "CBS This Morning"، أنه يأمل أن يحدث ذلك قريبًا، وأن يتمكن كلاً من "ترامب" و"كيم" من إجراء محادثات "في الأشهر المقبلة.. بطريقة يمكننا من خلالها تحقيق خطوة أولى جوهرية أو خطوة كبيرة جوهرية على طريق نزع السلاح النووي".

وكشف أيضًا، أن القنوات الدبلوماسية الحالية بين الشمال والجنوب والولايات المتحدة وكوريا الشمالية ظلت مفتوحة على الرغم من نتائج الاجتماعات السابقة.

وأشار "بومبيو"، إلى أنه على الرغم من "أننا لم نحقق أقصى ما يطلبه العالم"، فقد أنهى كلا من "ترامب" و"كيم" قمتهما الثانية، التي عُقدت في فبراير وفشلا في التوصل إلى أي اتفاق، مع "فهم أعمق لبعضنا البعض".

وأوضح: "المواقف التي اتخذها الجانبان، تمكن الزعيمان من إحراز تقدم في هذا الصدد".

Advertisements

ووفقًا لأكبر دبلوماسي أمريكي، فإن البيت الأبيض: "مقتنع بأن الكوريين الشماليين مصممون أيضًا على التوصل إلى اتفاق حول تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية مقابل رفع العقوبات الأمريكية".

وكما قال "بومبيو": "لقد وعدني الرئيس كيم، لقد وعد الرئيس ترامب بأنه سينزع الأسلحة النووية، والآن مهمة فريقي هي التأكد من حدوث ذلك"، مشيرًا أيضًا، إلى أن واشنطن تُعلن "بشكل لا يصدق أن العقوبات الاقتصادية على بيونج يانج لن يتم رفعها حتى يتم تحقيق هدفنا النهائي".

كما أعرب عن أمله في خطاب كيم جونج أون القادم إلى البرلمان في البلاد، وهو الأول منذ قمة فبراير، قائلا، إن واشنطن "ستراقب عن كثب ما يقول".

وأشار "بومبيو"، إلى أن: "لا أتوقع أن تكون هناك مفاجأة كبيرة، لكنني آمل أن يشاركه مشاعره، وهو شعور يقول: نحن - وأن اعتقد، كزعيم لكوريا الشمالية، أعتقد أن الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله هو أن نتعامل مع الولايات المتحدة لنزع سلاح بلدنا".

ومن المقرر، أن تعقد الجمعية الشعبية العليا لكوريا الشمالية أول اجتماع لها هذا العام، يوم الخميس، ويمكن أن تعرض أول تعليقات علنية من "كيم"، حول القمة الثانية بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هانوي في فبراير والتي انهارت.