مارادونا يهدد بإنهاء مشواره التدريبي بسبب الأخطاء التحكيمية

(إيفي)

هدد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، مدرب دورادوس دي سينالوا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية المكسيكي، بترك الفريق بسبب “الأخطاء التحكيمية” التي يتعرض لها.

وندد مارادونا في مؤتمر صحفي، عقب تعادل فريقه بهدف لمثله، أمام فينادوس دي يوكاتان، لحساب الجولة قبل الأخيرة من البطولة، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح دورادوس.

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وقال: “سوف أتحدث مع الرئيس، هناك ركلة جزاء واضحة.. هل تعرفون لماذا لم يتم احتسابها؟ لأنكم ستقولون غدا إنها احتسبت لأن الفريق يدربه مارادونا، إذًا أنا أضر دورادوس، ولذا سأرحل”.

وأضاف: “أنا حزين، لكن غدا سأبدأ العمل، فالمباراة المقبلة حياة أو موت، ونحن نريد التأهل للدور الفاصل” لمرحلة إياب الدوري المكسيكي (كلاوسورا)، التي يخوض بطلها مباراة، أمام بطل مرحلة الذهاب (أبرتورا)، ويتأهل الفائز بها لدوري الدرجة الأولى.

ويحتل دورادوس حاليا المركز الثالث في البطولة، بـ19 نقطة، وتأهله للدور الفاصل يتوقف على نتائج باقي الفرق، وما سيحققه هو في الجولة الأخيرة.