مليشيا الحوثي تقصف مقر اجتماعات لجنة إعادة الانتشار بالحديدة

قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، مقر اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت المقاومة الوطنية اليمنية، في بيان، إن مليشيا الحوثي الانقلابية قصفت بقذائف الهاون المقر الخاص بعقد اجتماعات لجنة إعادة الانتشار، التي يرأسها الجنرال الدنماركي مايكل لوسيجارد في مجمع "إخوان ثابت" في المناطق المحررة داخل مدينة الحديدة.

ويأتي الاعتداء الحوثي في الوقت الذي تأجلت فيه زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى العاصمة صنعاء، والتي كانت تستهدف إنقاذ اتفاق ستوكهولم، الذي مر عليه قرابة 4 أشهر دون إحراز تقدم على الأرض بسبب استمرار مليشيا الحوثي في المماطلة بتنفيذ الاتفاق.

وكانت مليشيا الحوثي قد زرعت العديد من العراقيل أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم، في الوقت الذي مارست فيه انتهاكات متكررة ضد الهدنة بمحافظة الحديدة.

ويقود المبعوث الأممي إلى اليمن محاولة قد تكون الأخيرة لإنقاذ اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة (غرب)، وذلك قبيل تقديمه إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن، منتصف أبريل/نسيان الجاري.

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وعلى الرغم من التعنت الحوثي، فإن الحكومة الشرعية وافقت على تعديلات بالخطة الأممية للانسحاب، تقضي بنشر مراقبين دوليين في ميناءي الصليف ورأس عيسى وتأجيل النقاش حول هوية القوات المحلية إلى المرحلة الثانية من خطة الانتشار.





وتواصل مليشيا الحوثي التعنت في تنفيذ الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة، وبالتزامن مع ضغط دولي يدعوها لتنفيذه، صعدت المليشيا الانقلابية عسكريا بشن هجمات عسكرية مختلفة جنوب الحديدة.

وبرعاية أممية، توصلت الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي إلى اتفاق في السويد (6-13 ديسمبر/كانون الماضي) يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

كما توصل الطرفان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز (جنوب)، وتبادل الأسرى، إلا أن مليشيا الحوثي تواصل الخروقات.