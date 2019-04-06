مقتل 80 من عناصر مليشيا الحوثي في مواجهات جبهة مريس بالضالع اليمنية

حققت قوات الجيش اليمني، السبت، انتصارات كبيرة في جبهة مريس بمحافظة الضالع، في الوقت الذي تكبّدت فيه مليشيا الحوثي 80 قتيلا، إثر مواجهات بين الطرفين ما زالت مستمرة.

وذكرت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، في بيان، أنها خاضت بالاشتراك مع قوات الحزام الأمني، معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة مريس بمحافظة الضالع.

وأضاف البيان أن القوات ذاتها استطاعت، خلال المواجهات، السيطرة على جبل حصن شداد الاستراتيجي والجبال المجاورة في مريس بعد تمهيد مدفعي كثيف.

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كما أسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 80 حوثيا في المواجهات التي لا تزال مستمرة.

وأوضح أن مدفعية ألوية العمالقة تمكنت من تدمير 3 عربات عسكرية حوثية تحمل أفرادا وتعزيزات، مع تدمير وإعطاب دبابة وعربة بي إم بي، واستهداف وإحراق مخزن للذخائر والأسلحة للانقلابيين.

وقد دمرت قوات المقاومة اليمنية، مؤخرا، آلية عسكرية حوثية قامت بقصف منشآت مدنية شرقي مدينة الحديدة، غربي البلاد.