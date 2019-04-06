الجيش الليبي يسيطر على بلدة الساعدية في مدينة ورشفانة جنوب غرب طرابلس

أفاد مراسل "العين الإخبارية" بأن الجيش الليبي سيطر على بلدة الساعدية في مدينة ورشفانة جنوب غرب طرابلس.

ويأتي ذلك فيما تجددت المواجهات، في وقت سابق السبت، بالأسلحة الثقيلة بين الجيش الليبي ومليشيات مسلحة في منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.

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وأحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المعارك مع المليشيات المسلحة في غرب البلاد، خلال الساعات الماضية وسيطر على العديد من القرى والمناطق في محيط العاصمة طرابلس التي يتجه نحوها من جميع المحاور في عملية أطلق عليها "طوفان الكرامة".

وأمر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، الخميس، ببدء تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، وذلك بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الوطني، ومليشيات مسلحة تتمركز في منطقة الأصابعة غربي البلاد.

وأكد حفتر في كلمته التي وجهها إلى قوات الجيش الليبي أن "مرافق العاصمة طرابلس ومنشآتها أمانة في أعناقكم.. الضيوف الأجانب.. السكان العزل.. كلهم أمانات في أعناقكم".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وضعت خطة شاملة لتأمين طرابلس وقطع وخطوط الإمداد اللوجستي عن المليشيات المسلحة، ومنع وصول أي تعزيزات من مصراتة إلى غرب البلاد.