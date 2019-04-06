انت الان تتابع وزير مالية بريطانيا يتوقع التوصل لاتفاق مع حزب العمال بشأن الخروج من الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يوم السبت إن المحادثات بين الحكومة البريطانية وحزب العمال المعارض، التي تهدف لحل الأزمة المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، مستمرة وتوقع التوصل لاتفاق.
وأشار هاموند إلى أن الحكومة ليس لديها أي خطوط حمراء في المحادثات.
وقال هاموند، بعد وصوله لحضور اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بوخارست، إنه متفائل بشأن نتيجة القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي عن انفصال بريطانيا والتي تعقد يوم الأربعاء نظرا لاتفاق معظم دول التكتل على ضرورة تأجيل الخروج وهو ما طلبته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير مالية بريطانيا يتوقع التوصل لاتفاق مع حزب العمال بشأن الخروج من الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.