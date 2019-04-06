شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يبحث دعماً دولياً لتطوير منظومة الاتصالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جنيف)

بحث مندوب اليمن الدائم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية علي مجور، اليوم (السبت)، مع أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، دعم الاتحاد لتطوير منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات المقرر عقده الأسبوع القادم في مدينة جنيف ومشاركة اليمن في أعماله.

من جانبه، أكد جاو مواصلة الاتحاد تقديم الدعم لتحسين منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن، مشيراً إلى أن الاتحاد سيعمل على إدراج خطط ومشاريع مستقبلية من شأنها الإسهام في تحسين البنية التحتية للاتصالات في اليمن.