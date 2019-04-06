شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى و19 مصابا بانفجار مزدوج شرق أفغانستان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (جلال أباد)أعلن متحدث حكومي أفغاني أن ثلاثة قتلى سقطوا وأصيب 19 شخصا اليوم (السبت) بانفجار مزدوج بمدينة جلال أباد في شرق البلاد.
وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حكومة إقليم ننكرهار إن طفلين وثمانية من قوات الأمن بين الضحايا.
ولم يتضح سبب الانفجار.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها. وظهر تنظيم «داعش» في ننكرهار عام 2015 على الحدود المضطربة مع باكستان ليصبح إحدى أخطر الجماعات المتشددة في أفغانستان بسبب التفجيرات والهجمات المعقدة التي ينفذها.
واحتدم القتال بين الجماعات المتشددة بعضها البعض وبين حركة طالبان والقوات الأفغانية في الأسابيع القليلة الماضية رغم محادثات السلام الكثيرة.
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