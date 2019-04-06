شكرا لقرائتكم ليبيا.. تعزيزات إلى طرابلس وطائرات الوفاق تقصف الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر السبت، وصول تعزيزات إضافية لدعم العملية العسكرية التي أطلقتها قواته الخميس باتجاه طرابلس تحت اسم "طوفان الكرامة".

ودعت "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الليبي سكان العاصمة طرابلس للابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الليبي استعادة السيطرة على البوابة 27 في طرابلس بعد سيطرة سابقة لقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

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وقال مصدر عسكري في الجيش الليبي الوطني إن قواته تمكنت من إعادة السيطرة على البوابة 27.

في المقابل، أعلن مكتب إعلام سلاح الجو التابع للكلية الجوية في مصراتة التابع لحكومة الوفاق الليبية، أنه استهدف عدة مواقع تابعة للجيش في مزدة وغريان ومعسكر سوق الخميس مسيحل.

وكان مطار طرابلس شهد ليل الجمعة اشتباكات بين الطرفين، حيث أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي علي باشاغا، أن القوات الموالية لحكومته استعادت السيطرة على المطار جنوبي طرابلس. وأضاف أن الاشتباكات مستمرة في منطقة قصر بن غشير بجوار المطار، في حين نفى متحدث باسم الجيش الليبي الأمر.