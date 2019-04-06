ترمب من الحدود مع المكسيك: الولايات المتحدة لم تعد تتسع لمهاجرين سريين

اسماء السيد - كاليكسيكو: توجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إلى الحدود مع المكسيك لإيصال رسالة إلى المهاجرين السريين تتلخص في أن لا مكان لهم في الولايات المتحدة.

ويرى ترمب في حملته لمواجهة "أزمة" الحدود مفتاحًا لمسعاه إلى الفوز بولاية جديدة في انتخابات 2020، بينما كان الهدف من زيارته إلى مدينة كاليكسيكو الحدودية في كاليفورنيا إبقاء هذه الرسالة في عناوين الصحف.

وارتفع عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من العنف في أميركا الوسطى بشكل كبير رغم الانقسامات السياسية الواسعة بشأن إن كان ذلك يشكل "حالة طوارئ وطنية" كما أعلن ترمب.

قال في اجتماع مع عناصر من دوريات الحدود وغيرهم من المسؤولين في كاليكسيكو إن الوضع "يطغى على نظام الهجرة لدينا، ولا يمكننا ترك ذلك يحدث".

أضاف موجّهًا خطابه إلى الأشخاص الذين يسعون إلى الوصول إلى الولايات المتحدة "تم إغراق نظام (الهجرة) ولم يعد بإمكاننا استقبالكم (...) امتلأت بلدنا". وأضاف "عودوا".

في مكسيكالي، في الجانب المكسيكي من الحدود، احتشد نحو مئتي متظاهر، حيث وضعوا بالونًا ضخمًا يظهر ترمب بشكل طفل رضيع. ورفع المتظاهرون الذين لوّحوا بالأعلام المكسيكية والأميركية لافتات كتب عليها "توقف عن تفريق العائلات" و"إذا بنيت الجدار، فسيهدمه أبناء جيلي".

أما في الجانب الأميركي، فقد اصطف عشرات على جانب الطريق الذي سلكه موكب ترامب لدى قدومه من المطار للإعراب عن تأييدهم لسياساته. وكتب على إحدى اللافتات "قم ببناء الجدار".

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قبل مغادرته واشنطن، أشار ترامب إلى أن تهديداته السابقة بإغلاق الحدود نجحت في إقناع السلطات المكسيكية بمنع المهاجرين من مواصلة رحلتهم شمالًا.

وبينما كرر أن إغلاق الحدود لم يعد مطروحًا في الوقت الحالي، إلا أنه شدد على تهديده السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات من المكسيك، في حال لم تتم السيطرة على الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وأكد ترمب أنه لا يزال بإمكانه إصدار أمر بإغلاق الحدود لاحقًا. وقال "قد أغلقها في مرحلة ما، لكنني أفضل فرض رسوم جمركية". لكن يعد تحوّل ترمب المفاجئ للتلويح بالرسوم بدلًا من تهديده السابق بإغلاق الحدود تراجعًا ملفتًا.

حتى الخميس، أشار البيت الأبيض إلى أنه بإمكان ترمب أن يأمر بإغلاق الحدود بشكل كامل أو جزئي استجابة لما وصفها ترمب بـ"الأزمة" أو "الطوارئ الوطنية".

وسرت تكهنات بأنه قد يعلن عن تحرك من هذا القبيل خلال زيارته إلى كاليكسيكو، حيث تم إنشاء أسوار عالية كجزء من خطة ترمب لتوسيع الجدار الحدودي.

أثارت الفكرة مخاوف في أوساط خبراء الاقتصاد والكونغرس، بما في ذلك الحزب الجمهوري. وتعد المكسيك ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وبإمكان أي تأخيرات عند المعابر الحدودية أن تؤثر مباشرة على التجارة.

