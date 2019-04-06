شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية: الدولة تقدم الدعم الكامل لتعزيز حقوق الإنسان بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير إيهاب جمال الدين ، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الانسان، إن الدولة المصرية تؤمن بشكل كبير بأهمية حقوق الانسان ، وتحقيق آمال الشعب المصري ، وتأسيس الدولة المدنية ، بالإضافة إلى الدعم الكامل لملف حقوق الانسان والعاملين به .

وأضاف في كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الانسان، حول تحديث التشريعات العقابية في مصر ، أن هناك دعم كامل للمجتمع المدني وتعزيز حقوق الانسان ، ومن الأمور التي قامت بها الحكومة في ذلك هي انشاء اللجنة العليا لحقوق الانسان برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ، والتي يكون دورها هي تعزيز ثقافة حقوق الانسان واقتراح تشريعات وتعديلات تخص حقوق الانسان ، والعمل علي دعم ملف حقوق الانسان في مصر.

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وتابع في كلمته أن الحكومة تجري مراجعة شاملة لقانون تنظيم العمل الأهلي من خلال حوارات مجتمعية ، تمهيد لتقديمه لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى تعديل تشريع الاجراءات الجنائية ، ومشاركة ممثلي الحكومة في كافة الفعاليات والندوات المتعلقة بحقوق الانسان في مصر لتعزيز حقوق الانسان في مصر.