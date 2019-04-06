لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، إلى أنّ "بعد التجديد لحاكم "مصرف لبنان"، وبكل ثقة، نرى اليوم انقلابًا بالموقف، اشتباكًا وتقاذف اتهامات".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "هل يحقّ لنا أن نعرف ما هي السياسة النقدية المعتمدة؟ وما هي الحلول المطروحة للنهوض بالاقتصاد اللبناني؟".
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: هل يحق لنا معرفة ما هي السياسة النقدية المعتمدة والحلول للنهوض بالاقتصاد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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