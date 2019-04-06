حنكش: هل يحق لنا معرفة ما هي السياسة النقدية المعتمدة والحلول للنهوض بالاقتصاد؟

لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، إلى أنّ "بعد التجديد لحاكم "​مصرف لبنان​"، وبكل ثقة، نرى اليوم انقلابًا بالموقف، اشتباكًا وتقاذف اتهامات".

وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "هل يحقّ لنا أن نعرف ما هي ال​سياسة​ النقدية المعتمدة؟ وما هي الحلول المطروحة للنهوض ب​الاقتصاد اللبناني​؟".