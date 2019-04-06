الان عون: خطة الكهرباء على وشك الاقرر الاثنين وحان الوقت لوقف النزيف المالي

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون في حديث اذاعي الى أن "خطة ​الكهرباء​ على وشك الإقرار الإثنين والتطوّر الأكبر سيكون مدى جدّية الأفرقاء كافة في تسهيل تطبيقها وتحمّل المسؤولية تجاه الإجراءات التي ستتّخذ لتنفيذها"، معتبرا أنه "حان الوقت لوقف النزيف المالي للدولة وتخفيف أعباء المواطنين الناتجة عن الكهرباء".

وأضاف: "ما قاله وزير ​الاقتصاد​ نقولا بطيش هو إقتراحات إصلاحية وأسئلة مالية لوضعها على طاولة ​النقاش​ لخفض العجز وليس إستهدافاً لحاكم ​مصرف لبنان​"، مشيرا الى أنه "لا يجوز شخصنة الموضوع وتطيير الأساس وهو الأفكار الإصلاحية كمساهمةً في عملية الإصلاح المالي وخفض العجز".