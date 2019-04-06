تويني: نشكر رئيس جنوب إفريقيا على تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الكيان الصهيوني

لفت الوزير السابق ​نقولا تويني​، إلى "أنّنا نشكر رئيس جمهورية ​جنوب إفريقيا​ سيريل رامافوزا ووزيرة الخارجية لينديوي نونسيبا سيسيولو وشعب جنوب إفريقيا، على موقفهم الشجاع بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الكيان الصهيوني، من سفارة إلى مكتب اتصال، احتجاجًا على الجرائم المرتكبة ضدّ شعب فلسطين في مسيرة يوم الأرض".

وركّز في بيان، على أنّ "هذا الموقف الملفت والجريء والعادل يجب أن يثَمَّن ويُشكَر، ويُعتبر خطوة رائدة لحضّ الشعوب والحكومات الإفريقية على اتّباع هذا الاتجاه المعادي للظّلم ولطمس حقوق الإنسان والشعوب، ولنصرة شعب فلسطين في نضاله الاستشهادي اليومي، وصرخة للحقّ مدوّية أمام الصمت العربي والدولي العظيم السائد؛ و​إسرائيل​ تتلقّى الهدايا ممّن لا يملك ب​الجولان​ والاعترافات ممّن ليس له الحقّ ب​القدس​".