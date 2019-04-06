لفت الوزير السابق نقولا تويني، إلى "أنّنا نشكر رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ووزيرة الخارجية لينديوي نونسيبا سيسيولو وشعب جنوب إفريقيا، على موقفهم الشجاع بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الكيان الصهيوني، من سفارة إلى مكتب اتصال، احتجاجًا على الجرائم المرتكبة ضدّ شعب فلسطين في مسيرة يوم الأرض".
وركّز في بيان، على أنّ "هذا الموقف الملفت والجريء والعادل يجب أن يثَمَّن ويُشكَر، ويُعتبر خطوة رائدة لحضّ الشعوب والحكومات الإفريقية على اتّباع هذا الاتجاه المعادي للظّلم ولطمس حقوق الإنسان والشعوب، ولنصرة شعب فلسطين في نضاله الاستشهادي اليومي، وصرخة للحقّ مدوّية أمام الصمت العربي والدولي العظيم السائد؛ وإسرائيل تتلقّى الهدايا ممّن لا يملك بالجولان والاعترافات ممّن ليس له الحقّ بالقدس".
كانت هذه تفاصيل خبر تويني: نشكر رئيس جنوب إفريقيا على تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الكيان الصهيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.