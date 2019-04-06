إنتخاب لويس لحود رئيسا لخبراء الأسواق وسلامة الغذاء بالمنظمة العالمية للكرمة والنبيذ

انتخبت الهيئة العامة في المنظمة العالمية للكرمة والنبيذ بالإجماع، عقب اجتماعها في مقرّ المنظمة في باريس، في حضور الدول الاعضاء، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود رئيسًا لمجموعة خبراء الأسواق وسلامة الغذاء في المنظمة العالمية للكرمة والنبيذ.
وبعد الانتخابات، أكّد المدير العام للمنظمة pau roca ، أنّ "النبيذ اللبناني أصبح متميّزًا عالميًّا، وأنّ انتخاب لحود في هذا الموقع الاستراتيجي في المنظمة هو تقدير لجهوده في تطوير وتسويق النبيذ اللبناني"، متمنيًا التوفيق للحود في مهمّته الجديدة لما فيه خير قطاع النبيذ.
من جهته، شكر لحود الدول الأعضاء على" ثقتهم وعلى انتخابه بالإجماع رئيسًا لمجموعة خبراء الاسواق وسلامة الغذاء". وركّز على أنّ "تألق النبيذ اللبناني في المحافل الدولية يعود لاحترام منتجي النبيذ للمواصفات والنوعية".
وأعلن أنّ "وزارة الزراعة مستمرّة في دعم وتسويق النبيذ اللبناني، وانّ هذا الموقع الجديد في المنظمة العالمية للكرمة والنبيذ سيساعد على زيادة كميّة صادرات النبيذ اللبناني إلى الأسواق الخارجية".
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