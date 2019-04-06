نواب من لجنة الشباب والرياضة يشاركون بمباريات كرة الطاولة في ساحة النجمة

شارك اعضاء من لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب في مباريات كرة الطاولة في اليوم العالمي لهذه اللعبة وذلك بتنسيق من اتحاد كرة الطاولة في لبنان، بحصور نواب وسفراء بالاضافة الى عدد من الرياضيين.
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