نواب من لجنة الشباب والرياضة يشاركون بمباريات كرة الطاولة في ساحة النجمة

شارك اعضاء من ​لجنة الشباب والرياضة​ في ​مجلس النواب​ في مباريات كرة الطاولة في اليوم العالمي لهذه اللعبة وذلك بتنسيق من اتحاد كرة الطاولة في ​لبنان، بحصور نواب وسفراء بالاضافة الى عدد من الرياضيين.

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