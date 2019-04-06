القوى الأمنية في حلبا أوقفت شخصا بجرم تعنيف ابنه القاصر

عَلِمت "النشرة" أنّ "دورية من قوى الأمن الداخلي تابعة لمخفر حلبا، أوقفت المدعو "ع. ط." من الجنسية السورية، بجرم تعنيف ابنه القاصر البالغ من العمر تسع سنوات".
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