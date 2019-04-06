عَلِمت "النشرة" أنّ "دورية من ​قوى الأمن الداخلي​ تابعة لمخفر حلبا، أوقفت المدعو "ع. ط." من الجنسية السورية، بجرم تعنيف ابنه القاصر البالغ من العمر تسع سنوات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوى الأمنية في حلبا أوقفت شخصا بجرم تعنيف ابنه القاصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.